До МЗС РФ направили запит про можливість обстеження українськими лікарями Савченко

«Терміново було вжито заходів міністерством закордонних справ і президентом, було визначено групу лікарів, які і раніше її обстежували. Я думаю, що завтра (6 березня – УНІАН) вони приїдуть до Ростова», - повідомив напередодні генконсул, передає РИА Новости.

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"Відповідне звернення було передано в МЗС РФ. Наскільки мені відомо, відповіді поки що немає", - підкреслив Москаленко.

Він зазначив, що для зустрічі з Савченко українські лікарі повинні отримати дозвіл російського Міністерства закордонних справ. Він додав, що Україна домагатиметься, щоб російське МЗС видало цю ноту, незважаючи на вихідні.

Генконсул додав, що 7 або 8 березня він намагатиметься потрапити в СІЗО до Савченко.

Співрозмовник уточнив, що йдеться про можливість обстеження Савченко групою з трьох українських лікарів.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають обвинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодовку – третю з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення вимагало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову в останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає суху голодовку.

5 березня російський омбудсмен Елла Памфілова пообіцяла, що її представники в неділю відвідають Савченко в СІЗО.

На 6 березня в Києві анонсована акція на підтримку української льотчиці.