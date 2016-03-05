Адвокати Савченко вимагають від омбудсмена РФ інформувати про стан їх підзахисної

Адвокати української льотчиці Надії Савченко вимагають від уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Елли Панфілової інформувати про стан здоров'я їх підзахисної.

Про це УНІАН повідомив адвокат Микола Полозов.

«Ми вимагаємо від Панфілової регулярно надавати інформацію про стан здоров'я Савченко. Зараз свята, і у нас немає доступу до СІЗО, дізнатися, що з Надією, у нас немає можливості. Вона оголосила сухе голодування 4 березня», - сказав він.

Читайте такожВеликобританія закликала Росію негайно звільнити Савченко

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетинанні російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй у останньому слові сприймає як порушення її прав, і з 4 березня починає сухе голодування.