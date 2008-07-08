Опальний генерал покаявся перед Луценком

Міністерством внутрішніх справ України призупинено тимчасове відсторонення від виконання службових обов’язків начальника Управління МВС України в Закарпатській області Віктора ЧЕПАКА.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, таке рішення міністерства зумовлено тим, що В.ЧЕПАК “визнав свої помилки і зазначив, що необхідно зберегти вертикаль підпорядкування підрозділів органів внутрішніх справ МВС України та виконувати вказівки керівництва міністерства. Адже міліція України – це цілісна структура, що не може ділитися на закарпатську, прикарпатську, чи слобожанську”.

Тож наразі В.ЧЕПАК, який погодився з наказом міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про призначенням заступником начальника УМВС України в Закарпатській області-начальником Ужгородського міськвідділу внутрішніх справ Віталія ГЛУХОВЕРІ, продовжує виконувати свої обов’язки.

Як повідомлялося, 4 липня начальник УМВС в Закарпатській області В.ЧЕПАК відмовився виконувати наказ Ю.ЛУЦЕНКА про призначення заступником начальника УМВС – начальником Ужгородського міськвідділу міліції В.ГЛУХОВЕРЮ.