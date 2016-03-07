В Україні хочуть збільшити штрафи за публічну наругу над держсимволами

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону «Про внесення змін до законодавства України (щодо посилення захисту державних символів України та уточнення обставин їх використання)» (реєстраційний № 4178).

Авторами законопроекту є, зокрема, лідери фракцій «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко, «Народний фронт» Максим Бурбак, «Об’єднання «Самопоміч» Олег Березюк, Радикальної партії Олег Ляшко, «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

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Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, відповідно до яких публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України, тобто знищення, пошкодження, зривання або несанкціоноване зняття, прояви неповаги і зневажливого ставлення до Державного Прапора України та/або Державного Герба України, спотворення тексту чи музики Державного Гімну України, - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років (на сьогодні ці дії караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років - УНІАН).

Також депутати пропонують Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнити новою статтею 1868, якою передбачено за порушення порядку використання державних символів України накладати штраф на керівників відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а у разі використання Державного Прапора України та/або Державного Герба України на житлових будинках – на власників цих будинків або осіб, відповідальних за експлуатацію багатоквартирних будинків, від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.