В Європарламенті запропонували ініціювати "список Савченко" за зразком "Магнітського"

Про це заявив депутат Європарламенту Петрас Ауштревічус у понеділок, 7 березня, в інтерв’ю Deutsche Welle.

«У Європарламенті неодноразово порушувалось питання створення «списку Надії Савченко». Я думаю, ми дійшли до тієї межі, коли маємо щось зробити. Я буду говорити з моїми колегами. Принаймні, ми знову надішлемо листа верховній представниці Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Федеріці Могеріні, в якому попросимо ініціювати «список Савченко». Це може статися вже завтра», – зазначив він.

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За словами Ауштревічуса, депутати Європарламенту «демонструють солідарність з Савченко та негативне ставлення до російської влади, яка принижує та піддає тортурам Надію». Він також запросив усіх приєднуватися до петиції, яка закликає до звільнення українки, яку незаконно утримують в російському СІЗО.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування – третє, з моменту її арешту влітку 2014 року.

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2 березня державне обвинувачення вимагає, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмова їй у останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.

Сьогодні українських консулів допустили до Савченко в СІЗО, після її відвідин вони заявили, що стан здоров'я льотчиці погіршився. Однак українських медиків не допускають до льотчиці.