В Європарламенті запропонували ініціювати "список Савченко" за зразком "Магнітського"
Депутати Європарламенту проситимуть верховну представницю Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Федеріку Могеріні ініціювати «список Савченко», який за зразком «списку Магнітського» накладатиме санкції на російських високопосадовців.
Про це заявив депутат Європарламенту Петрас Ауштревічус у понеділок, 7 березня, в інтерв’ю Deutsche Welle.
«У Європарламенті неодноразово порушувалось питання створення «списку Надії Савченко». Я думаю, ми дійшли до тієї межі, коли маємо щось зробити. Я буду говорити з моїми колегами. Принаймні, ми знову надішлемо листа верховній представниці Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Федеріці Могеріні, в якому попросимо ініціювати «список Савченко». Це може статися вже завтра», – зазначив він.
Читайте такожУ Савченко побував священик - адвокат
За словами Ауштревічуса, депутати Європарламенту «демонструють солідарність з Савченко та негативне ставлення до російської влади, яка принижує та піддає тортурам Надію». Він також запросив усіх приєднуватися до петиції, яка закликає до звільнення українки, яку незаконно утримують в російському СІЗО.
Читайте такожВ Євросоюзі закликали до негайного звільнення Савченко
Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.
В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування – третє, з моменту її арешту влітку 2014 року.
Читайте такожУкраїна просить країни ЄС і США посилити тиск на Росію для звільнення Савченко – президент
2 березня державне обвинувачення вимагає, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.
3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмова їй у останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.
Сьогодні українських консулів допустили до Савченко в СІЗО, після її відвідин вони заявили, що стан здоров'я льотчиці погіршився. Однак українських медиків не допускають до льотчиці.