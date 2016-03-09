У США вважають, що Росія має припинити захищати свій несправедливий суд і звільнити Савченко

Представник США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Даніель Баєр вважає, що Росія замість того, щоб захищати політично вмотивований та несправедливий суд, повинна просто звільнити українську льотчицю, народного депутата Надію Савченко.

Про це він повідомив у Twitter.

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«Замість того, щоб захищати політично вмотивований, несправедливий суд, Росія повинна звільнити Савченко», - написав Баєр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 9 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію депутатів Європарламенту запровадити санкції проти Володимира Путіна через переслідування Савченко, заявив, що «втручання у судові процеси неприпустиме».

«Ми не можемо погодитися зі спробами втручання у судові процеси, які відбуваються в нашій країні у суворій відповідності з чинним російським законодавством, до яких, безумовно, відноситься процес над Савченко. Будь-які втручання тут неприпустимі. У нас існують певні процедури, які виконуються на даний момент. У зв'язку з тим, що йде судовий процес, будь-які коментарі, по суті, також вважаємо неможливими і неприпустимими», - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 9 березня російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Льотчиця заявила, що продовжуватиме сухе голодування, розпочате 4 березня, оскільки вона вимагала від російського «правосуддя» оголошення вироку протягом семи днів.

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Разом з тим стан здоров'я Савченко різко погіршився.

Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії. Однак російський суд не взяв до уваги докази невинуватості Савченко.