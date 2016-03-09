Понад 20 міністерств закордонних справ по всьому світу закликали Росію звільнити Савченко - МЗС

Понад 20 міністерств закордонних справ по всьому світу закликали Росію звільнити українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко.

Про це повідомив директор департаменту політики й комунікацій МЗС Олексій Макеєв сьогодні в ефірі «5 каналу».

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«В минулу п’ятницю, коли було схвалено рішення про перенесення цього суду (над Савченко - УНІАН) МЗС зробило заяву та засудило, президент України звернувся до світових лідерів із закликом засудити ці дії суду. Міністр Клімкін в понеділок написав листи всім міністрам закордонних справ ЄС та країн «Великої сімки», міжнародних організацій із закликом чинити подальший тиск (на Росію - УНІАН)», - заявив він.

«На сьогоднішній день – понад 20 міністерств закордонних справ та міністрів особисто висловилися на підтримку (Савченко – УНІАН), вони звернулися до РФ (з вимогою звільнити Савченко - УНАІН). Тобто по всьому світу офіційні органи влади відреагували», - додав Макеєв.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Льотчиця заявила, що продовжуватиме сухе голодування, розпочате 4 березня, оскільки вона вимагала від російського «правосуддя» оголошення вироку протягом семи днів.

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Разом з тим стан здоров'я Савченко різко погіршився.

Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії. Однак російський суд не взяв до уваги докази невинуватості Савченко.