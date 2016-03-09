Росія наче "рабами" намагається торгувати своїми бранцями та заручниками – МЗС України

Про це повідомив директор департаменту політики й комунікацій Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв сьогодні в ефірі «5 каналу».

«Щодо торгівлі… то абсолютно погоджуюся, сьогодні РФ… намагається торгувати наче «рабами» своїми бранцями та заручниками. Сьогодні бачить це весь світ і ті санкційні механізми, які накладаються на РФ і прив’язуються і до виконання Мінських домовленостей і до деокупації України – це чітке свідчення того, що ці інструменти працюють та змушують РФ до поступок», - заявив він.

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«Є ще деякі можливості для того, щоб вирішити це питання (звільнення Савченко - УНІАН). Коли президент сказав, що нами робиться все можливе – це значить, що задіяне не тільки Міністерство закордонних справ і уряд,і Верховна Рада, і громадянське суспільство, а працюють ще служби, які намагаються знайти вихід з цієї ситуації і я сподіваюсь, що саме ця спільна робота призведе до позитивного результату», - додав Макеєв.

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