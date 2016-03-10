Депутат розповів про вплив можливої світової кризи на Україну і відставку уряду

Так він прокоментував прогнози представників Міжнародного валютного фонду і провідних інвестиційних банкірів про наближення важких часів для економіки світу в цілому, й України зокрема.

"Реакція здорових відповідальних політиків та бізнесменів на такі прогнози може бути лише одна: припинити змагання за відставку уряду, портфелі в новому кабінеті й дострокові вибори. Накладення цих політичних процесів на обвал світових ринків означатиме такі ризики для всієї України, які не варті особистих здобутків", - сказав Іванчук.

"Дестабілізація уряду тепер стала не просто шкідливою - неприпустимою. Замість того, аби дати уряду працювати і впроваджувати заходи, спрямовані на підтримку ринків, стабілізацію гривні, забезпечень виплат за кредитами, вітчизняні політики останнім часом вправлялись у піарі і взаємних звинуваченнях", - наголосив він.

На думку Голови Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, тривожні прогнози щодо світової економіки означають ризик скорочення українського експорту, а відтак і валютних надходжень та доходів держбюджету.

"Очікування МВФ щодо подальшого спаду в Китаї і багатьох країнах Євросоюзу для нас означають ризик скорочення експорту, - як у грошових, так і в фізичних обсягах. Відповідно, менше експорт - менше валютних надходжень в українську економіку, менше бюджетних доходів", - пояснив Андрій Іванчук.

За його словами, напередодні ймовірної світової економічної кризи Україні вкрай важливі стабільність національної валюти, а також продовження фінансування від закордонних донорів – під загрозою нині внаслідок політичної кризи.

"Українська преса останнім часом роздуває паніку, що долар буде по 40 грн. В умовах світової рецесії, і без допомоги МВФ, ці побоювання і справді можуть стати реальністю. Гроші люблять тишу. Наслідком політичної кризи, коли політики намагаються встановити залаштунковий контроль над урядом, вже стало затягування із видачею чергового траншу МВФ. А якщо співпраця з МВФ і далі буде заручником у політичних ігрищах, Україна ризикує не отримати загалом до $10 млрд. допомоги цього року. Адже без позитивного рішення фонду з Україною не працюватимуть і інші міжнародні фінансові інституції", - підкреслює Іванчук.

Як відомо, 9 березня були оприлюднені тривожні прогнози авторитетних західних фінансистів щодо світової економіки, та конкретно економіки України. Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон відзначив, що світова економіка підійшла до тієї точки, коли новий спад може стати реальністю, і закликав світ негайно стимулювати попит, аби запобігти обвалу ринків. Такі очікування МВФ пов’язані, насамперед, із уповільненням економіки Китаю. Водночас Джейкоб Ротшильд, голови ради директорів інвестиційного фонду RIT Capital Partners, попередив про "велику біду" для країн, залежних від сировинних ринків - прямо назвавши серед таких Україну.