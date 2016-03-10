Яценюк доручив доопрацювати постанову про ВЦА у питанні зарплат

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні під час засідання уряду.

Зокрема, глава МВС Арсен Аваков висловив своє зауваження з приводу джерела нарахувань зарплати співробітникам таких адміністрацій, оскільки в бюджеті МВС додаткових коштів на це не передбачено.

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Його підтримав і міністр оборони Степан Полторак.

Міністр соціальної політики Павло Розенко пояснив, що оскільки співробітники будуть відряджені до ВЦА, то й зарплату вони повинні отримувати на попередньому місці.

Яценюк доручив вирішити це питання у колі міністерств і прийти до спільного рішення.

Як повідомлялося, військово-цивільні адміністрації в кількох районах Донецької та містах Луганської області по лінії розмежування були утворені враховуючи загострення у зоні проведення АТО у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією збройної агресії проти України, необхідністю уникнення терористичної загрози та для забезпечення безпеки громадян України.