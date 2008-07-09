Луценко знає, чому голосування за відставку уряду не відбудеться

Міністерство внутрішніх справ України не припинить видачу громадянам України закордонних паспорті, попри недостатність фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Ще на початку року ми попереджували Міністерство фінансів про те, що закладеного попереднім урядом обсягу витрат вистачить лише на півроку, відповідно до тенденції збільшення бажаючих одержати закордонний паспорт. Так усе й відбулося. Станом на сьогодні у нас існує десятимільйонна заборгованість перед підприємствами, які виготовляють закордонні паспорти», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр повідомив, що відповідно до законопроекту про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік передбачено виділити 45 млн. грн. на виготовлення закордонних паспортів.

«Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада знайде можливість припинити політичне базікання і проголосувати за державний бюджет, який не тільки в інших дуже важливих сферах, а й у цьому, здавалося б, дрібному питанні вирішує проблеми людей», - додав він.

Ю.ЛУЦЕНКО також відзначив, що має у своєму розпорядженні інформацію про те, що близько 20 народних депутатів вже вилетіли з аеропорту «Бориспіль» на відпочинок. «Тому ніякого голосування за відставку уряду вже не відбудеться. Але питання в тому, що ті, хто залишилися, мали би пригадати про маленьких українців, які могли б узяти паспорт і також відпочити за кордоном. Для цього необхідно просто проголосувати за зміни до бюджету», - наголосив міністр.

Водночас, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, в разі неприйняття змін до бюджету питання фінансування виготовлення закордонних паспортів буде врегульоване зусиллями МВС, Міністерства фінансів за узгодженням з Бюджетним комітетом ВР.

«У розпал літнього сезону припиняти видачу закордонних паспортів не можна. Хочу запевнити, що, хоч би як там було – або нам допоможе ВР, або ми з Мінфіном і Бюджетним комітетом вирішимо це питання самостійно - але паспорти людям видаватимуться, і не потрібно створювати ажіотажу. Я б просив людей не панікувати, все буде гаразд», - заявив міністр внутрішніх справ.