Тимошенко просить Ющенка дізнатися, хто виробляє курей в його Секретаріаті

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО просить Президента Віктора ЮЩЕНКА поговорити про ціни на курятину зі своїми співробітниками, які, на її переконання, мають відношення до підвищення цін на цей продукт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції.

Вона підкреслила, що їй не вдалося домовитися «з виробниками курятини в Секретаріаті Президента» про зниження цін на курятину.

«Я звертаюся сьогодні (до Президента - УНІАН), оскільки Президента турбує ситуація з інфляцією, - я бачу, що він робить заяви про це, - вивчити статистику й подивитися, хто в країні тягне практично ціни на курятину вгору, й поговорити зі своїми співробітниками, й сказати їм, що не треба в країні штучно підвищувати ціни», - заявила прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що якби не зростання цін на курятину, то інфляція в країні в червні була б нульовою або навіть могла б бути дефляція.

«Ми б і 0,8% не мали, а мали б нульову інфляцію сьогодні, а може, й дефляцію, якби не один виробник курятини, який вже 6 місяців псує всю картину по інфляції в країні», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що більшість українців споживає дієтичне куряче м`ясо, й коли необгрунтовано на нього піднімається ціна, то це тягне за собою підвищення ціни й на інше м`ясо.

Як повідомлялося, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинуватила керівника Державного управління справами Ігоря ТАРАСЮКА в зростанні ціни на м`ясо птиці.