Після трьох тижнів консультацій рішення щодо виходу з політичної кризи не знайдено – Гройсман

Про це він заявив у відеозверенні на своїй сторінці у соцмережі. «Я хотів би розпочати з добрих політичних новин, але, на жаль, три тижні консультацій різних політичних сил на різному рівні поки що не дають мені таких підстав. На превеликий жаль, на сьогодні немає рішення щодо виходу з політичної кризи, яка склалася», – сказав спікер.

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Він також повідомив, що планує сьогодні звернутися до політичних сил із закликом продовжити діалог.

«Я сьогодні звернуся до політичних сил з тим, щоби, з одного боку, швидше знайшли рішення з цієї політичної кризи, яка у нас сьогодні є, виходу з неї, точніше. А з іншого боку – проявити мудрість в тому, що парламент має працювати, має приймати необхідні рішення», – додав Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня прем’єр-міністр Арсеній Яценюк назвав політичну кризу в Україні штучною, вказавши два виходи з ситуації: або президент і його блок підтримують чинний уряд, або беруть всю відповідальність на себе і представляють новий Кабмін.