Тимошенко: сьогодні всі громадяни почуваються безправними перед владою

Уряд схвалив проект Адміністративно-процедурного кодексу України, спрямований на створення європейської моделі відносин між владою і громадянами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Це справжня реформа в правових відносинах між громадянином і владою. Сьогодні всі громадяни почуваються безправними у відносинах з владою. Цей Адміністративно-процедурний кодекс закладає серйозну дієву невідворотну відповідальність урядовців усіх рівнів у разі, якщо права громадян на звернення до влади, на будь-які дії, яких хочуть від влади громадяни, порушено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що Адміністративно-процедурний кодекс закладає всі процедури для законодавчого забезпечення відносин між владою і громадянами на європейському рівні. «Цей законопроект запроваджує європейську модель спілкування громадянина та влади», - додала вона.

За її словами, уряд має намір звернутися до Президента й Верховної Ради з проханням розглянути цей законопроект в першочерговому порядку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, коментуючи рішення уряду про схвалення проекту Адміністративно-процедурного кодексу, міністр юстиції Микола ОНІЩУК зазначив, що цей проект має забезпечити радикальне оновлення українського законодавства, результатом якого має стати запровадження нової ідеології функціонування органів влади. Кодекс має стати «загальним» нормативно-правовим актом, що запровадить якісно новий рівень законодавчої регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності органів влади та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах з державою.

Проект Кодексу спрямований на реалізацію положень Конституції України (статей 3, 19, 40) та виконання завдань адміністративної реформи в Україні. Зокрема, положеннями Конституції України визначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов`язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40).

Кодекс має врегулювати відносини, що виникають у діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб щодо забезпечення реалізації та захисту прав і законних інтересів осіб та виконання ними визначених законом обов’язків, зокрема через регламентування процедури розгляду адміністративних справ.

На даний час, за словами міністра, питання практичної реалізації громадянами України права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування регламентує низка законодавчих актів. Однак, більшість цих актів не відповідають стандартам Ради Європи, у зв’язку з тим, що не гарантують особі можливість неупередженого, чесного вирішення її справи за обгрунтований проміжок часу.

При розробці проекту Кодексу його автори використали кращі здобутки сучасної адміністративної науки, кращий зарубіжний досвід. У проекті Кодексу враховано Резолюції та Рекомендації Ради Європи, зокрема, Резолюція (77) 31 про захист особи відносно актів адміністративних органів, Рекомендація №R (80) 2 щодо здійснення дискреційних повноважень адміністративними органами, Рекомендація №R (87)16 щодо адміністративних процедур, які зачіпають велику кількість осіб.

Кодекс отримав позитивні оцінки кращих європейських фахівців.

*** Проект Адміністративно-процедурного кодексу України вносився у Верховну Раду України у 2004 році, але у зв’язку зі зміною уряду був відкликаний. Після того, законопроект був додатково доопрацьований з урахуванням висновків експертів Ради Європи, а також з метою його узгодження з Кодексом адміністративного судочинства України і Концепцією розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади.