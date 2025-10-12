Росія з наступного року почне виробляти нову версію танка Т-90.

Росія готується до збільшення виробництва танків Т-90 та відновлення довоєнних танкових резервів. Зокрема, росіяни планують з 2026 року розпочати виробництво нової версії танка Т-90, відомого як Т-90М2 "Ривок-1". Про це повідомляють аналітики проєкту Frontelligence Insight з посиланням на звіт Науково-виробничо корпорації "Уралвагонзавод".

При цьому, відповідно до документів, планується, що до 2028 року випуск модернізованих танків Т-90 зросте майже на 80% порівняно з рівнем 2024 року. Зокрема, між 2027 та 2029 роками планується виготовити, модернізувати або капітально відремонтувати 1118 танків типу Т-90М та Т-90М2.

Танк Т-90М2 "Рывок-1" почнуть виробляти у 2026 році в кількості 10 одиниць на рік. При цьому, як зауважує "Мілітарний", Надалі точна кількість щорічного виробництва невідома, оскільки річний випуск враховується разом із комплексними роботами з виробництва, модернізації та відновлення танків — 290 одиниць у 2027 році та 428 у 2028 році.

Таблиця виробництва переривається на 2029 році, після чого завод займатиметься виключно ремонтом та модернізацією машин до відповідного рівня.

Водночас, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, українські чиновники раніше оцінювали, що УВЗ може виробляти лише приблизно від 60 до 70 танків Т-90 на рік за ідеальних умов, і УВЗ, ймовірно, виробляє від трьох до шести танків Т-90 на місяць.

Раніше "Мілітарний" повідомляв, що аналітики Conflict Intelligence Team поставили під сумнів заявлені темпи виробництва танків Т-90М у 28–30 одиниць на рік. Аналітики припускають, що насправді мова йде про сотні машин щороку.

Аналітики зазначали, що навіть без урахування виробництва комплектів для складання танків, завод у піковий період випускав до 140 танків на рік. За 20 років він шість разів перевищував позначку в 100 танків на рік, тому виробництво танків у період з 2022 по 2025 рік може без особливих зусиль перевищити цей показник, особливо з огляду на значні втрати танків в Україні.

Т-90 у війні в Україні

Як овідомляв УНІАН, основний бойовий танк Т-90МС, який колись був представлений на Міжнародній оборонній виставці (IDEX) в Об'єднаних Арабських Еміратах, тепер розгорнуто на полі бою в Україні.

Також експерти зауважували, що попри те, що Росія намагалася технологічно модернізувати танки Т-90, вони все ще невдало проходять випробування реальною війною.

