Якщо зробити гру в Steam безкоштовною, то знову виставити їй цінник уже не можна.

Розробник кооперативного платформера Pico Park випадково зробив класичну версію гри безкоштовною назавжди. Про це повідомив сам автор проєкту в блозі в Steam.

За словами розробника, він планував тимчасово відключити оплату, щоб додати онлайн-підтримку, але не врахував особливостей політики Valve, адже після перемикання гри з платної моделі на безкоштовну повернутися назад уже неможливо:

"Я збирався знову зробити гру платною після оновлення з онлайн-функціями, але забув, що якщо одного разу перемикаєшся з платної моделі на безкоштовну - дороги назад немає. Якщо вам подобається ця версія, обов'язково спробуйте Pico Park і Pico Park 2".

При цьому пізніші частини серії все ще продаються: сучасна версія Pico Park коштує 100 гривень, а Pico Park 2 - 200 гривень.

Відео дня

Pico Park - це мінімалістичний кооперативний платформер, де гравці керують маленькими котиками і повинні спільно вирішувати головоломки, координуючи дії.

Раніше ми розповідали, що низька ціна Hollow Knight: Silksong змусила інді-розробників хвилюватися за свої проєкти. Гравці можуть почати думати, що 20 доларів - адекватна ціна для інді-гри.

Вас також можуть зацікавити новини: