Російський модернізований навчально-бойовий літак Як-130М готується до випробувань і може мати потенціал для того, щоб збивати безпілотникам.
Як зазначає військовий портал Defence Express, російська Об'єднана авіабудівна коропорація випустила перший модернізований борт і ще два знаходяться на виробництві.
Водночас йдеться не про серійне виробництво, а про експериментальну партію, що в цілому складатиметься з трьох машин.
У Defence Express зауважили, що Як-130М просувався не лише як навчальний, а як штурмовик. Для цього було встановлено бортову радіолокаційну станцію 130Р та оптико-електронну станцію СОЛТ-130К (у підвісному контейнері), що має дозволити вражати наземні цілі.
Крім застосування високоточних засобів "повітря-земля" з лазерним та супутниковим наведенням також вказується можливість використання озброєння "повітря-повітря". "Тобто теоретично він може стати "мисливцем за безпілотниками" і тут навіть можна знайти цікаве озброєння", - йдеться у повідомленні.
Так, хоча у росіян немає аналога комплекту APKWS для 70-мм НАР, яким Україна та США збивають дрони, вони мають керований варіант НАР - С-8Л. Він так само має напівавтоматичне лазерне наведення та призначався для безпілотника "Термит", який начебто запустили в серію, але за потреби може бути інтегрований на іншу платформу.
"І враховуючи згадану вище можливість використання озброєння з лазерним наведенням з Як-130М, то теоретично можна зробити "дронобійку", особливо завдяки наявності бортового радара, що полегшить виявлення", - зауважує видання.
Видання вказало, що наразі ні літак ні сама ракета С-8Л не пішли в серійне виробництво.
Російські Як-130М
Як повідомлялося, в РФ побудували перший дослідний зразок навчально-бойового літака Як-130М, створеного на базі навчального Як-130. Літак направили на наземні та льотні випробування. Крім цього ведеться збірка ще двох бортів.
Як-130М іноді називають "винищувачем для бідних". Основною метою модернізації базового літака є розширення його бойових можливостей.