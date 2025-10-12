Теоретично у росіян може вийти засіб для протидії дронам, але наразі жоден з його компонентів не готовий до експлуатації.

Російський модернізований навчально-бойовий літак Як-130М готується до випробувань і може мати потенціал для того, щоб збивати безпілотникам.

Як зазначає військовий портал Defence Express, російська Об'єднана авіабудівна коропорація випустила перший модернізований борт і ще два знаходяться на виробництві.

Водночас йдеться не про серійне виробництво, а про експериментальну партію, що в цілому складатиметься з трьох машин.

Відео дня

У Defence Express зауважили, що Як-130М просувався не лише як навчальний, а як штурмовик. Для цього було встановлено бортову радіолокаційну станцію 130Р та оптико-електронну станцію СОЛТ-130К (у підвісному контейнері), що має дозволити вражати наземні цілі.

Крім застосування високоточних засобів "повітря-земля" з лазерним та супутниковим наведенням також вказується можливість використання озброєння "повітря-повітря". "Тобто теоретично він може стати "мисливцем за безпілотниками" і тут навіть можна знайти цікаве озброєння", - йдеться у повідомленні.

Так, хоча у росіян немає аналога комплекту APKWS для 70-мм НАР, яким Україна та США збивають дрони, вони мають керований варіант НАР - С-8Л. Він так само має напівавтоматичне лазерне наведення та призначався для безпілотника "Термит", який начебто запустили в серію, але за потреби може бути інтегрований на іншу платформу.

"І враховуючи згадану вище можливість використання озброєння з лазерним наведенням з Як-130М, то теоретично можна зробити "дронобійку", особливо завдяки наявності бортового радара, що полегшить виявлення", - зауважує видання.

Видання вказало, що наразі ні літак ні сама ракета С-8Л не пішли в серійне виробництво.

Російські Як-130М

Як повідомлялося, в РФ побудували перший дослідний зразок навчально-бойового літака Як-130М, створеного на базі навчального Як-130. Літак направили на наземні та льотні випробування. Крім цього ведеться збірка ще двох бортів.

Як-130М іноді називають "винищувачем для бідних". Основною метою модернізації базового літака є розширення його бойових можливостей.

Вас також можуть зацікавити новини: