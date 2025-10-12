Ситауція на кордоні між двома країнами загострюється.

Ситуація на кордоні між Афганістаном і Пакистаном загострюється. У неділю Афганістан заявив про вбивство понад півсотні пакистанських солдатів під час нічної прикордонної операції у відповідь на неодноразові порушення своєї території та повітряного простору.

Як пише AP, головний представник уряду Талібану Забіулла Муджахід заявив, що афганські сили захопили 25 позицій пакистанської армії, 58 солдатів було вбито і 30 поранено.

"Ситуація на всіх офіційних кордонах і фактичних кордонах Афганістану перебуває під повним контролем, і незаконній діяльності значною мірою запобігли", - заявив Муджахід на прес-конференції в Кабулі. Пакистан поки не підтвердив інформацію про втрати.

До того, як афганська сторона заявила про втрати, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф засудив напад і заявив, що армія країни "не тільки дала гідну відповідь на провокації Афганістану, а й знищила кілька його позицій, змусивши його відступити".

Високопоставлений представник пакистанських служб безпеки повідомив, що афганські сили відкрили вогонь у кількох північно-західних прикордонних районах провінції Хайбер-Пахтунхва, включно з округами Читрал, Баджаур, Моманд, Ангур-Адда і Куррам. Він також повідомив, що пакистанські війська відповіли застосуванням важкого озброєння в районі Тіраха в окрузі Хайбер і через кордон в афганській провінції Нангархар.

Між двома країнами проходить кордон протяжністю 2611 кілометрів, відомий як лінія Дюранда, проте Афганістан ніколи його не визнавав.

Прикордонний перехід Торхам, один із двох основних торговельних шляхів між двома країнами, не відкрився в неділю у звичайний час - о 8:00 ранку. Перехід у Чамані також був закритий.

Загострення ситуації - що відомо

На кордоні між Афганістаном і Пакистаном почалися важкі бої. Вони проходять уздовж усієї лінії Дюранда.

Зазначається, що сили терористичного угруповання "Талібан" та пакистанська армія відкрили вогонь один по одному на тлі загострення відносин між країнами. За даними ЗМІ, у низці районів пакистанські військові були змушені залишити свої позиції.

