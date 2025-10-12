Точну кількість тварин визначити складно, адже вони ведуть напівдикий спосіб життя.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику мешкає щонайменше 120 коней Пржевальського. Про це повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

За словами дослідників, коні Пржевальського - символ відродження природи Чорнобильської зони. Це єдиний на планеті вид справжніх диких коней, який дивом зберігся донині.

Йдеться, що у 1998 році в межах програми "Фауна", що мала на меті відновлення природного різноманіття українського Полісся, до зони відчуження завезли понад двадцять коней Пржевальського із заповідника "Асканія-Нова". Спершу тварини проходили адаптацію у спеціальному розпліднику поблизу Чорнобиля, а вже наступного року їх випустили на волю.

Наприкінці 1999-го в зоні сформувалося два табуни - біля сіл Копачі та Корогод. Попри те, що поліські ліси та болота нетипові для степових тварин, коні швидко освоїлися й пристосувалися. Природний відбір залишив найсильніших, і популяція поступово зростала: якщо у 2000 році було близько 38 особин, то через чотири роки - вже понад 60.

Нині, за оцінками науковців, у Чорнобильській зоні мешкає понад 120 коней Пржевальського. Однак точну кількість визначити складно, адже вони ведуть напівдикий спосіб життя, утворюючи кілька стабільних табунів.

Соціальна структура цих тварин нагадує стародавню гаремну систему: головний самець очолює кілька кобил, а поруч живуть "холостяки" - молоді жеребці, які програли боротьбу за лідерство. Навесні, під час шлюбного сезону, між ними точаться запеклі поєдинки: тварини зриваються на диби, зчіплюються копитами, демонструючи силу й характер.

За словами дослідників, сьогодні кінь Пржевальського став живим символом Чорнобильського радіаційно-біосферного заповідника - місця, де природа, звільнена від людського впливу, знову віднаходить баланс. Тут, серед луків, зарослих стежок і диких лісів, ці рідкісні тварини почуваються вільно, наче вдома.

"Під час однієї з експедицій нам пощастило побачити табун зблизька. Коні неквапно паслися на сонячній галявині, а потім, ніби відчувши цікавість, підняли голови і кілька хвилин спокійно дивилися просто в об’єктив. Здавалося, вони позують. Вільні, горді, прекрасні - справжні моделі дикої природи", - розповіли в агентстві.

