Він не зміг пояснити поліції свої дії та прикрився тим, що був нетверезим.

У Киеві поліцейські притягнули до відповідальності чоловіка, який вимагав від музиканта виконання російських пісень та погрожував йому.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі поліції Києва, ця подія сталася кілька днів тому на Позняках. "До музиканта на кріслі колісному підійшов невідомий та на відмову виконати пісню російською мовою почав висловлюватись нецензурною лайкою та погрожував застосуванням фізичної сили", - нагадали правоохоронці.

Так, за фактом викладеної у соцмережах публікації поліцейські провели перевірку та за участі фахівців кримінального аналізу встановили особу порушника - ним виявився 29-річний місцевий мешканець.

Зауважується, що чоловік не зміг пояснити свої дії, посилаючись на те, що був напідпитку. Правоохоронці доставили його до Дарницького управління поліції, де склали адміністративний матеріал за ст. 173 Кодексу про адміністративні правопорушення ("дрібне хуліганство").

Інцидент з музикантом у Києві

Як повідомляв УНІАН, у Києві під час виступу музиканта на інвалідному візку Івана Заміги просто неба до нього підійшов чоловік і замовив виконати російськомовну пісню. Музикант йому відмовив, після чого чоловік почав лаятися на музиканта та всіляко принижувати його.

Конфлікт потрапив у пряму трансляцію, яку Заміга вів у своїх соцмережах. На відео, окрім нецензурної лексики, можна почути звинувачення в тому, що музикант грає на гітарі в одному з районів Києва, замість того, щоб іти воювати.

