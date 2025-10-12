Речник Кремля сказав, що РФ нібито готова до мирного врегулювання ситуації в Україні.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова до мирного врегулювання ситуації в Україні, але цього, за його словами, не хочуть Україна та Європа. Про це він сказав у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну. Також він нагадав, що президент США Дональд Трамп виступає з ініціативою мирних переговорів.

"Зараз дійсно драматичний момент з точки зору, що з усіх боків нагнітається напруженість. Російська сторона почала говорити про те, що ми готові до мирного врегулювання. І ми чуємо, що Трамп весь час говорить про необхідність сідати за стіл переговорів. З цього ми робимо висновок, що він зберігає все-таки політичну волю", - сказав Пєсков.

Водночас, за його словами, європейці та Київ "демонструють абсолютне небажання щось робити в цьому руслі".

Відео дня

Крім того, речник прокоментував ймовірне надання Україні Сполученими Штатами крилатих ракет "Томагавк", наголосивши, що ця тема викликає у Кремля "крайню стурбованість".

"Заяв звучить багато, з ними ще потрібно розбиратися, ми всі їх ретельно фіксуємо. Тема "Томагавків" викликає у нас крайню стурбованість... Зброя ця особлива. Вона може бути в без'ядерному, ядерному виконанні", - висловився він.

Пєсков додав, що хоч "дальність зброї серйозна", але "вона не може змінити ситуації на фронті".

Заяви інших представників РФ про ймовірне отримання "Томагавків" Україною

Як повідомляв раніше УНІАН, у російському МЗС сказали, що означатиме поява Tomahawk в України. Зокрема, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков пригрозив, що ситуація може загостритися. За його словами, це означатиме істотну "якісну зміну обстановки", але не вплине на рішучість РФ "домогтися поставлених цілей".

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін пригрозив США через ймовірне постачання Україні "Томагавків". Він сказав, що це призведе до "руйнування позитивних тенденцій у відносинах Росії та США". "А як там буде складатися, залежить не тільки від нас і не тільки від мене", — додав кремлівський правитель.

Вас також можуть зацікавити новини: