Лише за цей тиждень ворог застосував проти України понад 3100 дронів, 92 ракети та близько 1360 КАБів.

Росія дозволяє собі ескалацію ударів та відверто користується тим, що світ сконцентрований на тому, аби забезпечити мир на Близькому Сході. Про це у своєму Telegram-каналі написав президент України Володимир Зеленський, підкресливши, що протягом тижня багато регіонів України перебувало під обстрілами і в багатьох зараз лунає повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

"Росія продовжує повітряний терор наших міст і громад, посилює удари по нашій енергетиці. Аморальність злочинів така, що кожного дня росіяни вбивають наших людей. Вчора в Костянтинівці авіабомбою було вбито дитину у храмі", - наголосив він.

Глава держави додав, шо в цілому лише за цей тиждень ворог застосував проти України понад 3 тисячі 100 дронів, 92 ракети та близько 1 тисячі 360 керованих авіаційних бомб.

Відео дня

Зеленський зауважив, що всюди, де потрібно, відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів та проводять ремонтні роботи.

"Москва дозволяє собі ескалацію ударів і відверто користується тим, що світ сконцентрований на тому, щоб забезпечити мир на Близькому Сході. Саме тому не можна дозволяти жодного послаблення тиску. Санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну, - все має залишатися на столі", - підкреслив Зеленський.

За його словами, саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи. "Світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході", - зауважив президент.

Російські обстріли - останні новини

Як повідомлялося, Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України зауважив, що російські окупанти змінили тактику ударів по енергетичних об'єктах нашої країни і тепер атакують точково.

Так, якщо два-три роки тому ворог обирав великі об'єкти передачі електроенергії і бив по них практично одночасно, то зараз він працює від регіону до регіону.

Нагадаємо, вночі 11 жовтня армія РФ завдала дронової атаки по енергетичній інфраструктурі Одещини. Без електропостачання залишилися 44 населених пункти. В Одесі через атаку були певні проблеми з роботою міського електротранспорту.

Крім того, повідомлялось, що Донеччина залишилася без світла через ворожі обстріли.

