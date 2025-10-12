Орбан звинуватив Євросоюз у прагненні до війни.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Євросоюз у прагненні до війни та оголосив про початок кампанії зі збору підписів проти таких планів. Про це він заявив у повідомленні на сторінці у Facebook.

"На нас чекає спекотна осінь. Європа все швидше дрейфує до війни. Кілька тижнів тому в Копенгагені був представлений військовий план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія врешті-решт виснажиться. Скільки це коштуватиме і як довго триватиме, ми не дізналися. Замість стратегії брюссельці обмежилися лише мріями", - заявив він.

При цьому Орбан заявив, що Угорщина виступає проти таких планів і закликав громадян своєї країни підписати петицію, щоб показати, що "угорці не хочуть війни".

"Ми не можемо сидіти склавши руки. Ми повинні знову показати, що угорський народ не хоче війни. Тому сьогодні ми починаємо збір підписів проти військових планів Брюсселя. Ми будемо в кожному місті і кожному селі, тому що зараз нам потрібні всі миролюбні угорці", - заявив Орбан.

Орбан неодноразово виступав проти військової підтримки України і критикував нашу країну. Він також виступає проти вступу України до Євросоюзу.

Він раніше заявляв, що саміт лідерів Європейського Союзу в Копенгагені нібито може підвищити загрозу початку нової війни. Орбан зазначив, що лідери країн Євросоюзу обговорюють фінансову допомогу Україні, а також прискорений вступ країни в блок за допомогою "всіляких юридичних хитрощів". За його словами, це відверто провоєнні пропозиції.

