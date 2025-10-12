Іван Назаренко

Звісно, результати партнерства Sony та AMD ми побачимо тоді, коли вже почнуть виходити ігри для PS6, каже Марк Церні.

Sony та AMD розкрили нові деталі проєкту Amethyst - технологічної платформи, яка ляже в основу майбутньої Playstation 6.

Компанії випустили спільне відео, де головний архітектор Playstation Марк Церні та старший віцепрезидент AMD Джек Хуінь презентували три ключові технології: Neural Arrays, Radiance Cores та Universal Compression. Усі вони увійдуть у майбутні GPU AMD і, за словами розробників, стануть основою наступного покоління ігрових консолей.

Які технології ляжуть у Playstation 6

Neural Arrays - це нова архітектура, де обчислювальні блоки GPU об'єднуються в єдиний "мозок" для завдань машинного навчання. Замість того щоб працювати ізольовано, вони ділять дані між собою, діючи як єдиний ШІ-рушій. Такий підхід дасть змогу поліпшити якість апскейлінгу і шумозаглушення в майбутніх версіях FSR і PSSR, а також відкриє шлях до реалістичнішого нейронного рендерингу.

Radiance Cores - це виділені апаратні блоки для трасування і прорахунку світла в реальному часі. Вони беруть на себе найбільш ресурсомісткі етапи - обхід променів і взаємодію зі сценою, звільняючи GPU для відтворення тіней і текстур.

І нарешті, Universal Compression - це новий алгоритм універсального стиснення даних, вбудований у GPU. Він оцінює і стискає всю інформацію, що проходить через відеопам'ять, тим самим знижуючи навантаження на пропускну здатність і прискорюючи завантаження текстур і моделей. Ця технологія, за словами Церні, особливо важлива, оскільки з кожним поколінням зростання продуктивності пам'яті стає все складнішим.

Пізніше Digital Foundry отримала від Церні додаткові коментарі поштою, і там архітектор вперше детально пояснив, наскільки серйозно Sony змінила підхід до заліза:

"Ми значно змінили фокус. Раніше ми створювали технології виключно для платформ Playstation. Тепер же, в рамках Project Amethyst, ми зосередилися на спільній розробці з AMD - і це дуже важлива зміна. Коли творці ігор розуміють, що їхні рішення працюватимуть на різних пристроях - від ПК до консолей, - нові технології поширюються набагато швидше".

Він додав, що реальну користь Radiance Cores і Universal Compression можна буде оцінити тільки тоді, коли розробники отримають доступ до прототипів обладнання і впровадять ці функції в ігрові рушії. Зараз усе перебуває на стадії симуляції, тому навіть сама Sony не може точно оцінити масштаб поліпшень.

Крім того, Церні підтвердив, що наступна консоль Sony робитиме ставку на машинне навчання і трасування променів, тоді як традиційна растеризація отримає лише точкові поліпшення.

Раніше відомий інсайдер KeplerL2 заявив, що Sony планує випустити Playstation 6 у 2027 році. Причому це вже затверджений план, а не просто якісь загадування на майбутнє, каже інсайдер.

