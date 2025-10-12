Калібр північнокорейського аналога реактивної системи поки невідомий.

У Корейській Народно-Демократичній Республіці (КНДР) розробили власну реактивну систему HIMARS.

Як повідомляє "Мілітарний", аналог американської реактивної системи залпового вогню HIMARS був показаний у КНДР на параді.

Відповідні фото опублікувало Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA). Зазначається, що пускова установка розміщена на тривісному вантажному шасі невідомої моделі, з двома пусковими комірками.

У "Мілітарному" зауважують, що точний калібр реактивної системи поки невідомий, але при детальному огляді видно два окремі "пакети": з одного боку - 9 направляючих, ймовірно для 240 мм ракет, а поруч - для балістичної ракети, можливо типу Hwasong 11.

Інша установка того самого типу мала "пакет" із ймовірно, 122 мм ракетами в кількості до 20 у направляючих.

"Отже, Пхеньян продемонстрував прямий аналог американської системи - як у плані модульної пускової установки, так і шасі", - зауважує портал.

Водночас північнокорейські конструктори замість однієї пускової секції створили варіант із двома, що наближає його за вогневими можливостями до гусеничних реактивних систем залпового вогню типу M270/MLRS.

Підкреслюється, що така тенденція розвитку "наочно демонструє, що для корейського оборонно промислового комплексу головними зразками слугує техніка США та європейських країн, що видно зі схожої концепції, реалізованої у нових розробках".

Зброя КНДР

Як повідомлялося, раніше у КНДР представили нову гіперзвукову зброю - пускову установку Hwasong-11Ma. У новому озброєнні балістична ракета KN-23 могла бути об'єднана з гіперзвуковим планувальним блоком.

Аналітики відзначили схожість між Hwasong-11Ma та російським "Іскандер-М": обидві системи мають майже однакову конструкцію хвостової частини ракети та схожу концепцію пускової установки.

KN-23 є одним із видів зброї, яку країна постачала РФ для війни проти України.

