Ройбуш не містить кофеїну і корисний для кишечника.

Якщо ви подумуєте відмовитися від чорного і зеленого чаю, зверніть увагу на ройбуш. Це різновид трав'яного чаю, приготованого з листя рослини Aspalathus linearis, чагарнику, що росте в Південній Африці. Як пише RealSimple, чай ройбуш може стати гарною альтернативою для людей із чутливістю до кофеїну, а також має безліч інших незаперечних переваг для здоров'я.

Багатий на антиоксиданти

Чай ройбуш багатий на антиоксиданти, які можуть знизити ризик хронічних захворювань. Насправді, "було доведено, що зелений чай ройбуш підвищує антиоксидантний статус у здорових людей і людей із групи ризику", - говорить дієтологиня Дженна Вольпе, посилаючись на оглядове дослідження. Антиоксиданти в ройбуші також можуть сприяти зменшенню запалення і сприяти розвитку деяких інших корисних властивостей чаю, додає вона.

Без кофеїну

Чай ройбуш не містить кофеїну, тому є чудовою альтернативою каві. Він також може сподобатися тим, у кого кофеїн викликає дискомфорт у шлунково-кишковому тракті, зазначає Вольпе.

Зменшує запалення кишківника

Вольпе також стверджує, що ройбуш може зменшувати запалення в кишечнику. При цьому вона посилається на нещодавнє дослідження, яке продемонструвало, що протизапальні властивості чаю ройбуш можуть зменшити запалення кишечника. Дослідники навіть виявили, що він має захисний ефект на кишковий бар'єр.

Може покращувати рівень ліпідів у крові

За словами Вольпе, завдяки вмісту антиоксидантів, він знижує рівень холестерину і запалення, що може сприяти здоров'ю серцево-судинної системи.

В одному дослідженні чай ройбуш значно покращив ліпідний профіль (холестерин і тригліцериди) у дорослих із ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. Деякі дослідження на тваринах демонструють додаткові кардіопротекторні властивості ройбушу.

Може сприяти зниженню рівня цукру в крові

"Хоча для вивчення потенційної користі чаю ройбуш у разі діабету і регуляції рівня цукру в крові необхідні додаткові дослідження на людях, метааналіз 2018 року проаналізував 12 досліджень на тваринах, оцінивши, наскільки ройбуш може сприяти контролю рівня цукру в крові", - пояснює Вольпе. "Дослідники виявили, що підвищений рівень глюкози в крові в гризунів із діабетом значно знижувався завдяки вживанню поліфенолів ройбуша".

Раніше УНІАН розповідав, що певні трав'яні чаї можуть допомогти в разі нудоти, здуття, запалення і навіть поліпшити роботу кишківника. А нещодавні дослідження засвідчили, що зелений чай допомагає при спалюванні жиру.

