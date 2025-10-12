Ягун вважає, що Україні вдалося уразити цей міст завдяки творчому та нестандартному підходу.

Для РФ Керченський міст з самого початку був об'єктом великих вкладень в оборону, але це все одно не гарантувало його абсолютної невразливості.

Про це сказав заступник голови СБУ у 2014–2015 роках, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в коментарі радіо Свобода. Він зазначив, що росіяни його добре захистили, стягнувши туди все, що було можна.

"Там є і морський компонент, і протиповітряний, і протиракетний. І були розгорнуті великі підрозділи. Тобто міст, на їхню думку, був дійсно захищений", - розповів Ягун.

Відео дня

Але, як зазначив експерт, навіть при серйозних оборонних заходах не виключається можливість ураження мосту, особливо при правильній підготовці та секретності спецоперації.

Ягун вважає, що Україні вдалося уразити цей міст завдяки творчому та нестандартному підходу. При цьому, як зазначив він, дуже обмежене коло людей знало про підготовку удару.

"Це дало змогу уникнути витоків інформації та реалізувати операцію в найкоротші терміни. Хоча її підготовка тривала майже рік, якщо не більше", - сказав Ягун.

Він розповів, що для РФ міст є ключовим маршрутом постачання, тому навіть часткові пошкодження знижують здатність росіян повноцінно його використовувати.

"На Кримському півострові зосереджена значна кількість військових, залишається частина військово-морських компонентів... їх треба чимось забезпечувати. Тому перешкоджання діяльності цього логістичного напрямку суттєво впливає на спроможності ворога", – деталізував Ягун.

Він висловив думку, що знищення Керченського мосту створило б "вакуум" у логістиці росіян і серйозно ускладнило б їхні можливості в Криму.

"Проблема не лише в тому, що міст може зупинитися. У них немає можливостей, які були в України, немає порома, десантних кораблів, які вони стягнули з усіх флотів. Все це у комплексі – величезна проблема для них", – вважає експерт.

Він припустив, що логістична ситуація в Криму "може значно погіршитися" і вирішити цю проблему РФ не зможе.

Удари по Кеоченському мосту

Днями речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук пояснив, що Кримський міст досі не зруйнований Силами оборони України оскільки росіяни його дуже ретельно охороняють усіма наявними у них засобами.

Як зазначав заступник командира 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Роман Парханов, щоб знищити цей міст, Силам оборони спочатку потрібно знищити російські радіолокаційні станції і засоби ураження.

Вас також можуть зацікавити новини: