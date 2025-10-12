Сплата штрафу є дієвим механізмом і допомагає розв'язати проблему тоді, коли до цього людина нічого не порушувала, виконувала всі вимоги закону, але "пропустила якусь одну повістку".

Незважаючи на можливість сплатити штраф за порушення військового обліку дистанційно, тобто онлайн, знятися з розшуку "остаточно" це допоможе не кожному.

Як зазначає "РБК-Україна", в цілому, за словами юристів, можливість сплатити штраф за порушення військового обліку онлайн - це хороша опція. Утім, "спрацьовує" вона не для всіх, адже випадки бувають різні. Тобто результат сплати штрафу залежить від того, яка ситуація у конкретної людини.

Адвокат АО "Актум" Наталя Гнатик пояснила, що якщо ви сплатили штраф і "думаєте, що це раз і назавжди вирішить ситуацію з розшуком, і ніхто більше не буде вас шукати - так це не працює". Водночас, за її словами, "це дійсно може бути хорошим виходом".

"Це не прописано в законах, але на практиці так працює: ви платите штраф, вас знімають з розшуку і ви вирішуєте ваші питання з ТЦК далі. Тобто така сплата штрафу дає час, короткий чи не дуже - знайти роботу з бронюванням, знайти законні підстави для відстрочки й вирішувати далі все це в законному полі", - сказала адвокат.

Вона додала, що сплата штрафу є дієвим механізмом і допомагає розв'язати проблему тоді, коли до цього людина нічого не порушувала, виконувала всі вимоги закону, але "пропустила якусь одну повістку", тобто було зафіксоване якесь порушення.

Зокрема, це може бути ситуація, коли людина вчасно не прийшла за повісткою. Але лише якщо така повістка була одна, а не багато поспіль. За таких обставин порушник визнає провину, сплачує штраф, помітка "в розшуку" зникає та може надалі більше не з'являтися.

Водночас, якщо ж після цього буде скоєно нове порушення, то може з'явитися й потенційний новий "розшук".

"У кого одне порушення, оплата штрафу онлайн - це дієвий і корисний механізм. У кого ж порушень багато - перспектива вирішення проблем сплатою штрафу онлайн невелика", - зауважила Гнатик.

Адвокат розповіла, що в її практиці були різні кейси. Наприклад, коли чоловік сплачував штраф і далі оперативно подавався на бронювання, і проблем не виникало. Інші сплачували штраф та оформлювали відстрочку. Утім, бувають і протилежні випадки, коли людина сплатила штраф, але з розшуку її досі не зняли.

Крім того, Гнатик зазначила, що трапляються ситуації, коли в розшук людина потрапляє "просто так". "На жаль, це - не рідкість. Мета людей - знятися з розшуку. А мета ТЦК - не наповнення державного бюджету сплатою штрафів, а мобілізація. Оплата штрафу для ТЦК - не основна мета. Всі це розуміють, але ніхто фактично не може на це вплинути", - сказала вона.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволяється бронювання підприємствами військовозобовʼязаних працівників, які не мають військово-облікових документів, не уточнили дані або перебувають у розшуку.

Так, під бронювання підпадають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, або ж вони не перебувають на військовому обліку, або не уточнили персональні дані, а також якщо такий працівник перебуває у розшуку територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше за один раз за один календарний рік.

