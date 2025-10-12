Куба заявила, що такі звинувачення є "безпідставними та брехливими".

Міністерство закордонних справ Куби заперечує звинувачення уряду США щодо участі країни у війні РФ проти України. Про це йдеться у заяві, яка була опублікована 11 жовтня.

"Це наклепницьке звинувачення було вперше висунуте у 2023 році деякими засобами масової інформації без надання будь-яких доказів або обґрунтувань і явно слугувало певній меті. Кубинський уряд категорично підтверджує, що Куба не бере участі у збройному конфлікті в Україні, а також не бере участі військовим персоналом там або в будь-якій іншій країні", - запевнили у повідомленні.

В МЗС наголосили, що органи влади країни не мають точної інформації щодо громадян Куби, які з власної ініціативи брали або беруть участь у військових діях на боці будь-якої зі сторін конфлікту.

"Безперечним є те, що жоден з них не діє за підтримки, зобов'язаннями або згодою кубинської держави. Відповідно до свого національного законодавства та міжнародних зобов'язань, кубинський уряд дотримується політики нульової терпимості до найманства, торгівлі людьми та участі своїх громадян у будь-яких збройних конфліктах в інших країнах, що є серйозними злочинами, які караються суворими покараннями згідно з національним законодавством", - додали у міністерстві.

У відомстві підкреслили, що кубинці, які беруть участь у цьому конфлікті з обох сторін, були завербовані через організації, які не базуються в країні та не мають жодного зв'язку з кубинським урядом.

"У переважній більшості випадків це вербування проводилося за кордоном серед кубинських громадян, які проживають або тимчасово перебувають у різних країнах, так само як і вербування для цього конфлікту проводилося серед людей багатьох інших національностей, чисельність яких також залишається неточною", - акцентували в МЗС.

Також дипломати підсумували, що уряд США не надав та не зможе надати жодного доказу на підтримку своїх "безпідставних і брехливих звинувачень у цій новій дискредитуючій кампанії проти Куби".

Участь кубинців на війні в Україні - що відомо

Раніше Forbes повідомляв, що до війни РФ проти України можуть долучитися 25 тисяч кубинців. Як пише видання, привабливість участі у війні РФ проти України для багатьох кубинців полягає у фінансовій вигоді, адже їм обіцяють платити близько 2000 доларів на місяць, що набагато вище за їхню зарплату на батьківщині.

"Росія завербувала близько 20 000 кубинців; понад 1000 з них уже воюють в Україні, і ми вбили близько 40. Ми маємо їхні паспорти як доказ. Мета полягає в тому, щоб показати, що вони мають надійних партнерів", - наголосила українська депутатка Олександра Устинова.

Також у Forbes підкреслили, що мотивація Куби є як економічною, так і ідеологічною.

"Кубинські солдати отримують надзвичайно високу зарплату. Якщо вони загинуть, їхні вдови стануть багатими. Якщо вони виживуть, вони стануть багатими героями. У будь-якому разі, Куба отримує вкрай необхідні гроші, а режим може приписати собі заслуги", - пояснив професор політичних наук у Рутгерському університеті Олександр Мотиль.

