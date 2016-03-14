Світові лідери не сумніваються, що окупація Криму є викликом для глобальної безпеки - Чубаров

Як передає кореспондент УНАІН, про це він повідомив народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сьогодні на міжнародній конференції в Києві.

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«Окупація Криму як виклик глобальній безпеці – здається, сьогодні вже жоден з акторів світової політики не ставитиме в кінці цього речення знак запитання. Всі розуміють, що сталося, що відбувається, і які можуть бути наслідки. Діагноз встановлений внаслідок окупації, незаконної анексії Криму, внаслідок розв’язаної військової збройної агресії на сході України», - зазначив голова Меджлісу.

«Якщо розглядати безпеку в Чорноморському регіоні як складову світової безпеки, тут необхідно зв’язувати питання, пов’язані з безпекою окремих територій та окремих країн», - заявив він.

«В такій ситуації, коли провідні світові актори намагаються для розрізання великої кризи, протистояння, викликаної агресією Росії проти України, коли вона намагаються розставити пріоритети у вирішенні цих питань, складається враження, що вирішення окремих питань, зокрема, питання щодо окупованого Криму, питання деокупації Криму відходить на другий чи на третій рядок», - вважає Чубаров.

«Проте зменшення уваги до Криму – це збільшення репресій в Криму, від цього залежать десятки людських доль, чи їх кидають тюрми чи ні», - заявив голова Меджлісу.

«Так звані «судові засідання» в Криму спрямовані на те, щоб заборонити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, визнавши його діяльність як екстремістську згідно із законами РФ. Тому наша спільнота та наші інституції змушені повертати кримську та кримськотатарську проблематику до порядку денного світової політики, до порядку денного внутрішнього українського життя. Ми також змушуємо політиків займатися Кримом настільки, наскільки нам це вдається. Одним із таких наших інструментів була громадська блокада Криму, і завдяки цьому ми максимально повернули Крим для обговорення. Тепер найголовніше, щоб ця тема більше не пішла», - додав він.