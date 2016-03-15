ВР ухвалила останній "безвізовий закон" про електронне декларування (відео)

За дане рішення проголосувало 278 із 340 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракція Опозиційний блок та група “Відродження”.

Законом зобов'язано чиновників декларувати майно протягом 60 днів після вступу закону в силу, тобто вже в 2016 році, оскільки закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Даним законом внесено зміни Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до яких у статті 172 прім 6 передбачено, що подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 розмірів мінімальної заробітної плати.

В той же час, відповідно до змін, до статті 366 прім 1 Кримінального кодексу України в разі якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 розмірів мінімальної заробітної плати, то це карається штрафом від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";

Крім того передбачено, що упродовж семи днів після подання декларації суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

Законом передбачено, що повна перевірка декларації полягає у з'ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може здійснюватися у період здійснення суб'єктом декларування діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

Передбачено також зобов'язати чиновників декларувати автомобілі вартістю не від 50 мінімальних зарплат,

Як повідомляв УНІАН, ВР 16 лютого прийняла закон №3755 про внесення змін до закону України про протидію корупції, що стосується роботи електронної системи надання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або в органах місцевого самоврядування.

Водночас у ЄС розкритикували цей закон і підкреслили, що він не відповідає антикорупційним зобов'язанням, прийнятим українським керівництвом.

25 лютого у прес-службі глави держави повідомили, що з приводу закону про електронне декларування, який потрібен для безвізового режиму, продовжуються консультації з Єврокомісією з метою напрацювання можливих змін.

12 березня стало відомо, що президент Петро Порошенко застосував право вето до закону щодо електронних декларацій і повернув його до Верховної Ради із пропозиціями, погодженими з Євросоюзом.