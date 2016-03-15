Комітет Ради затвердив поправки щодо електронного декларування

Про це повідомили "ЄвроПравді" громадські активісти, що були присутні засіданні. За словами Віталія Шабуніна, голови правління Центру протидії корупції, президентський проект був підтриманий одноголосно.

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Це дає дуже великі шанси, що в сесійному залі він буде затверджений з великою перевагою голосів "за" і, таким чином, Україна виконає одну з двох останніх вимог Євросоюзу для запровадження безвізового режиму.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко ветував закон №3755, який був ухвалений Радою в редакції, яка суперечила домовленостям з Євросоюзом.

Петро Порошенко повернув закон до верховної Ради з правками, текст яких був офіційно узгоджений з Брюсселем.