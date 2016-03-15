Комітет Ради затвердив поправки щодо електронного декларування

10:49, 15 березня 2016
Політика
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Комітет Верховної Ради з питань протидії корупції, який очолює Єгор Соболев ("Самопоміч"), схвалив без зауважень президентські поправки до закону №3755 щодо електронного декларування.

Фото УНИАН

Про це повідомили "ЄвроПравді" громадські активісти, що були присутні засіданні. За словами Віталія Шабуніна, голови правління Центру протидії корупції, президентський проект був підтриманий одноголосно.

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Це дає дуже великі шанси, що в сесійному залі він буде затверджений з великою перевагою голосів "за" і, таким чином, Україна виконає одну з двох останніх вимог Євросоюзу для запровадження безвізового режиму.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко ветував закон №3755, який був ухвалений Радою в редакції, яка суперечила домовленостям з Євросоюзом.

Петро Порошенко повернув закон до верховної Ради з правками, текст яких був офіційно узгоджений з Брюсселем.

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