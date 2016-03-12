Порошенко ветував скандальний закон про електронне декларування

Як йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті, президент застосував право вето до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2016 році» і направив його до Верховної Ради України з пропозиціями, погодженими з Євросоюзом.

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«Я прийняв рішення, що заветую Закон, який сьогодні надійшов з парламенту і подаю законопроект від імені Президента, який визначаю як невідкладний і прошу парламент розглянути його у вівторок», - повідомив Петро Порошенко під час зустрічі з представниками громадських організацій щодо обговорення запровадження системи електронного декларування.

Порошенко зазначив, що пропозиції, розроблені Банковою і громадянським суспільством, підтримав Євросоюз. Відповідний лист з висновками за підписами двох єврокомісарів - Комісара з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнеса Хана та Комісара з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріса Аврамопулоса Глава держави отримав сьогодні ввечері.

Президент повідомив, що серед основних змін, які пропонуються, зобов'язання всіх високопосадовців подати електронні декларації в 2016 році. Так само у цьому запроваджується кримінальна відповідальність за значні порушення у декларуванні. Порошенко наголосив, що цей документ допоможе Україні продовжити боротьбу з корупцією.

«Це плід нашої спільної роботи, спільної відповідальності з громадянським суспільством. Ми маємо всі шанси для того, щоб цього року українці їхали до ЄС без віз», - звернувся Порошенко до громадських активістів.

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Президент повідомив, що 17 березня відвідає Брюссель щодо питання завершення оформлення безвізового режиму для громадян України з країнами Шенгенської зони.

Глава держави зазначив, що матиме низку важливих зустрічей, у тому числі з Президентом Європейської Комісії та Президентом Європейської Ради, а також з лідерами Євросоюзу.

Президент окремо звернувся до народних депутатів підтримати новий законопроект на засіданні Верховної Ради вже у вівторок, 15 березня.