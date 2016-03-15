Бойовики відреагували на можливе призначення Ахметова і Бойка головами окупованих територій Донбасу

"Ця ідея не вписується в Мінський формат. Хоча б тому, що в Комплексі заходів нічого не говориться про центральну владу в наших "республіках" - мова там йде тільки про місцеві вибори", - сказав Захарченко, повідомляє один із ресурсів бойовиків.

Коментуючи призначення Ахметова, Захарченко заявив, що "пропонувати нам в начальники олігархів - безперспективно".

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"Це що стосується Ріната Ахметова. Ми не проти бізнесменів. Навпаки, нехай працюють в Республіці і платять податки. Але якщо бізнес зростається з владою, а саме про це і говорять українські ЗМІ, то це класичний, з підручників, приклад олігархії. Це - не до нас ", - сказав лідер бойовиків.

У той же час, кажучи про Бойка і Опозиційний блок, Захарченко зазначив, що "для цієї партії" вхідним квитком "для участі в місцевих виборах на Донбасі є публічне покаяння перед нашими жителями і засудження злочинів київського режиму".

"Без цього не рекомендую лізти в Донецьк або Луганськ", - резюмував лідер терористів.

За його словами, розмови щодо призначення Бойка і Ахметова "залишаться лише світською бесідою".

Нагадаємо, за даними ЗМІ Адміністрація президента проводила переговори Ахметовим і Бойком про призначення їх керівниками окупованих територій Донбасу.