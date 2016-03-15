Голландський міністр закликала громадян голосувати на референдумі за асоціацію Україна-ЄС

Про це вона заявила під час спільної з міністром фінансів України Наталією Яресько прес-конференції в Києві.

"Ми віддані тому, щоб Угода запрацювала. У нас відбудеться референдум, і моя порада - піти і проголосувати. Люди втрачали свої життя в битві за демократію, так що йдіть і голосуйте. Особисто я проголосую "за", - сказала вона.

Також міністр наголосила, що Голландія буде і надалі сприяти підтримці України з боку міжнародних фінансових організацій, а також заявила про інвестиційну зацікавленості голландських компаній до нашої країни.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?».

Референдум був ініційований групою GeenPeil.

Згідно із заявою Міністерства закордонних справ України, будь-який результат референдуму в Нідерландах не зупинить європейську інтеграцію України.