Янукович обіцяє Тимошенко підтримати її бюджет за однієї умови

Фракція Партії регіонів готова підтримати зміни до державного бюджету на 2008 рік, якщо будуть враховані її пропозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання опозиційного уряду заявив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Ми готові підтримати бюджет з поправками, які б забезпечили захист людей», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що фракція Партії регіонів готова до проведення будь-яких переговорів для стабілізації ситуації в країні. При цьому, за його словами, ситуація, яка складається у парламенті, є наслідком хибної політики Кабінету міністрів.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, найближчим часом слід очікувати ще одного значного підвищення цін, у тому числі на житлово-комунальні послуги.

Він також зазначив, що сьогодні коаліція блокує не тільки роботу парламенту, а й всього уряду.

«Скільки буде продовжуватися цей безлад, важко сказати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.