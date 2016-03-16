Підтримка української діаспори стала визначальним чинником у боротьбі проти пропаганди Кремля - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі з президентом Світового конгресу українців Євгеном Чолієм.

Парубій зазначив, що Україна надзвичайно високо цінує ту допомогу, яка була надана українською діаспорою в найважчі часи – «як це було і на Майдані, як це було в АТО».

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Він підкреслив, що «підтримка по всьому світу українських громад стала визначальним фактором проти російської пропаганди, проти російської імперської брехні».

Парубій підкреслив, що ця підтримка високо цінується в Україні.

Чолій у свою чергу зазначив, що українська діаспора є невід'ємною частиною українського народу. Він висловив сподівання, що ця підтримка не тільки на словах, але і в діях.

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«Ми переживаємо недоліки України і пишаємося, коли є успіхи», - сказав президент СКУ.