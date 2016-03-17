Італія визнала українські водійські права

Про це повідомив президент Петро Порошенко у своєму "Твіттері". "Важливий результат мого останнього візиту до Італії. Офіційний Рим визнав українські водійські права", - зазначив він.

Як додав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, через два місяці українці, які проживають в Італії, зможуть обміняти водійські посвідчення без іспитів. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожНе варто поспішати: в Італії запевнили, що підтримають продовження санкцій проти Росії на саміті

Він зазначив, що угода з Італією передбачає, що громадяни України, які легально проживають в Італії, а також громадяни Італії, які проживають легально в Україні, зможуть обміняти свої національні водійські посвідчення на аналогічні документи країни проживання.

Дія угоди поширюється на громадян України, які: легально проживають в Італії; є резидентами країни менше чотирьох років; мають дійсні українські посвідчення водія.

Обмеження: обміну не підлягають недійсні або підроблені документи; громадяни, які за станом здоров'я не можуть керувати автотранспортом, не зможуть скористатися процедурою обміну прав; обмін обмежується лише тими категоріями автотранспорту, які вказані в національних правах.

Він підкреслив, що нова угода не скасовує норму закону, згідно з якою українці в Італії та італійці в Україні, не мають права користуватися національними водійськими посвідченнями більше року після отримання офіційної реєстрації. Однак тепер обмін буде здійснюватися без здачі теоретичного і практичного іспитів і, відповідно, без витрат на їх оплату, яка становить від 600 до 1000 євро.

"Процедура обміну буде займати певний час, оскільки для з'ясування дійсності документів буде проводитися спеціальна перевірка. При видачі нового італійського водійського посвідчення, українське буде вилучатися. Відповідно, італійці будуть здавати національний документ при отриманні українського", – додав голова МВС.

Для громадян України обмін проводитиметься на території Італії в представництвах Автоінспекції (Motorizzazione Civile) за місцем проживання.

Арсен Аваков нагадав, що подібний договір між Україною і Іспанією діє вже шостий рік.