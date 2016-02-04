Посол Італії: українська влада зберігає інституційну єдність у протистоянні поточним викликам

Про це Романо написав у Twitter за підсумками зустрічі послів країн G7 з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком та головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом.

"Добре усвідомлювати, що інституційна єдність протистоїть поточним викликам", - заявив Романо.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі України Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання якнайшвидше. Він підкреслив, що ключовою причиною його залишення посади міністра стали системний тиск на міністерство, відсутність стимулів для роботи і спроби представників фракції «Блоку Петра Порошенка», особливо Ігоря Кононенка втрутитися у роботу міністерства. Абромавичус заявив, що не бажає бути «ширмою» для всіляких схем і спроб встановити контроль за грошовими потоками.

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Слідом за міністром заяви про відставку подали його заступники - Юлія Ковалів, Юлія Клименко, Максим Нефьодов і торговий представник України Наталія Микольська.

Посли держав Європи, США та Канади виступили зі спільною заявою проти відставки міністра економічного розвитку і торгівлі України й закликали українських лідерів назавжди залишити у минулому корисливі інтереси.

3 лютого президент України заявив, що Абромавичус має залишатися на посаді міністра економічного розвитку і торгівлі й продовжувати реалізацію реформ.