"Народний фронт" домігся розгляду законопроекту про повернення вкрадених Януковичем грошей – Бурбак

«Це перемога демократичної частини парламенту. «Народний фронт» зробив максимально все для того, щоб зосередити увагу на цьому законопроекті», - наголосив Голова фракції Максим Бурбак, спілкуючись з журналістами в парламенті.

«Дух відповідальності за країну переміг. Те, що ці гроші вже закладені в бюджет на підвищення обороноздатності та підтвердження соціальних стандартів - спонукало до того, щоб ми досягнули консенсусу», - підкреслив він.

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Він відзначив, що буде створено робочу групу, яка буде готувати законопроект до другого читання.

«Впевнений, з наступного пленарного тижня ми зможемо розглянути цей законопроект у другому читанні», - резюмував Максим Бурбак.