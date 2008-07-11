"Молодий Рух" крокує до НАТО через Говерлу

Сьогодні біля підніжжя Говерли розпочалося таборування Молодого Народного руху України під гаслом «Україна крокує до НАТО».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив голова Всеукраїнської молодіжної організації Народного руху України Іван КРУЛЬКО.

За його словами, у таборуванні візьмуть участь майже 500 молодих рухівців «вперше із усіх областей України».

«Наш табір цього року має чітке спрямування і має назву «Україна крокує до НАТО», - зауважив керівник молодого Руху.

У таборі буде проведено інформаційну кампанію, яка буде спрямована для «підвищення обізнаності про НАТО, про Європейський Союз, про євроатлантичну інтеграцію». «Ми таким чином робимо свій внесок у загальну справу, яка повинна стати справою усіх українських патріотів, а не тільки держави, а це називається євроатлантична інтеграція і наближення вступу України до організацій північноатлантичного договору», - наголосив. І.КРУЛЬКО.

Під час таборування відбудеться традиційний футбольний турнір на кубок молодого Народного руху України і турнір повстанської пісні, який відбувається біля таборової ватри.

За словами І.КРУЛЬКА, головним завданням таборування є «створити базу агітаторів, котрі приїдуть додому і будуть агітувати за НАТО».

Він також повідомив, що завтра лекції про євроатлантичну інтеграцію молодим людям читатиме голова Народного руху України Борис ТАРАСЮК.

Молоді рухівці також проведуть презентацію обласних молодіжних організацій Руху та екологічну акцію, під час якої приберуть територію за маршрутом сходження на найвищу вершину Українських Карпат Говерлу (2061м).

У неділю учасники табору здійснять своє сходження на Говерлу. На території табору діятиме "сухий" закон, який заборонятиме вживання алкоголю та тютюнопаління. Завершиться "Говерла-2008" традиційним прибиранням території наметового містечка.