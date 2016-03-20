Глава АП заперечує можливість призначення Ахметова й Бойка керівниками окупованого Донбасу

Про це він сказав у ефірі Радио Вести.

«Я чув ці чутки ще влітку 2014 року. У мене жодних підтверджень, що це хоч якось відповідає дійсності, немає. Я не брав жодного разу участі в обговоренні таких планів ні стосовно одного, ні стосовно іншого. Може бути, хтось хоче, щоб так було», - заявив він.

«Я думаю, що доки не будуть виконані Мінські угоди, в принципі цей сценарій, неважливо з яким прізвищем, не може бути реалізований», - сказав Ложкін.

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Раніше видання ZN.UA з посиланням на свої джерела в Адміністрації президента повідомляло, що кандидатури Ахметова і Бойка розглядаються в якості керівників «окремих районів Донецької та Луганської областей».

Так, за даними джерел видання, Віктор Медведчук запропонував президенту Петру Порошенку план, згідно з яким у ОРДЛО створять адміністрації, а їх головами призначать фігури, які влаштували б і Київ, і Москву.