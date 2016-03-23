ЗМІ: Савченко передадуть Україні в найближчі два тижні

Про це повідомив на закритій зустрічі російський посол у Києві Михайло Зурабов, повідомляє "Грани.ру".

Він не уточнив, чи йдеться про обмін Савченко на заарештованих росіян.

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За словами співрозмовника "Граней", який був присутній на зустрічі, Зурабов зазначив, що російська сторона була готова повернути Савченко до 8 березня, проте в Москві передумали після нападу на російське посольство в Києві, після чого Донецький міський суд відклав слухання у справі льотчиці, а та в знак протесту оголосила голодування.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років в'язниці за нібито вбивство російських журналістів. Також суд присудив їй штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

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Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.