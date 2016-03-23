У Мін'юсті Росії заявили, що звернень щодо передачі Савченко поки не надходило

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу Мін'юсту Росії.

Станом на 23 березня звернень про передачу Савченко в Мін'юст Росії не надходило.

У міністерстві повідомили, що питання передачі засуджених між Росією і Україною вирішуються на підставі положень Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року. Звернення про передачу засуджений має право заявити в Мін'юст Росії або до компетентного органу держави свого громадянства (Мін'юст України).

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У Росії відповідальними за виконання зобов'язань щодо передачі засуджених осіб є: Мін'юст Росії, Федеральна служба виконання покарань, а також федеральні суди РФ, приймають остаточне рішення з зазначеного питання.