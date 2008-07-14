ФДМУ хоче забрати Криворіжсталь у Міттала (доповнена)

Фонд державного майна України надіслав лист у Кабінет Міністрів України з інформацією про невиконання покупцем держпакету акцій ВАТ "Криворіжсталь" умов договору купівлі-продажу та повідомив про необхідність виділення коштів у розмірі близько 72,7 млн. грн. для здійснення судочинства з розірвання цього договору.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду держмайна.

Як зазначили у Фонді, актом перевірки виконання умов договору купівлі-продажу акцій "Криворіжсталі" 2007 році, проведеної ФДМУ 24-28 березня 2008 року, було зафіксовано невиконання умов договору у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності (реалізація заходів з реконструкції коксівних батарей №3 і №4), природоохоронної діяльності (реконструкція цеху сіркоочистки коксохімічного виробництва), соціальної діяльності (витрати товариства на поліпшення соціально-побутових умов працівників на рівні не менш як 0,5% від суми реалізованої продукції товариства за рік, виконання колективного договору в повному обсязі).

У прес-службі також зазначили, що 3 липня комісія фонду, розглянувши скаргу інвестора підприємства – компанії "Арселор Міттал», ухвалила рішення залишити висновки акту поточної перевірки без змін.

Як наголошується в листі Фонду держмайна до уряду, за умовами договору купівлі-продажу суперечки між сторонами договору вирішуються в Міжнародному комерційному арбітражному суді (МКАС) при Торговельно-промисловій палаті України. Регламентом МКАС визначено, що під час подання позову в МКАС позивач зобов`язаний сплатити реєстраційний збір.

Загальна сума арбітражного збору, яку зобов`язаний сплатити фонд під час подання позову про розірвання договору, за розрахунками Фонду, становитиме 72 млн. 724,9 грн.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакет акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України та Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачено велику соціально-екологічну програму.

«Міттал Стіл Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції.

До 90% продукції комбінат постачає на експорт.