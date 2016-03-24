У Вашингтона є ідеї щодо врегулювання ситуації в Україні - Керрі
21:31, 24 березня 2016Політика
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Держсекретар США Джон Керрі на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що у Вашингтона є ідеї, що стосуються прогресу з врегулювання ситуації в Україні.
REUTERS
Про це повідомляє "РИА Новости".
"У нас теж є певні ідеї, які стосуються, по-перше, як швидше досягти прогресу щодо України. Я знаю, ви з нетерпінням чекаєте можливості зайнятися іншими серйозними проблемами. І я з нетерпінням також чекаю можливості сьогодні серйозно поговорити про важливі питання, що стосуються просування вперед цією тематикою, з цих питань, а також подивитися, що ми могли б зробити, щоб відновити, щоб зміцнити відносини між США і Росією шляхом демонстрації того, що ми серйозно разом можемо вирішувати серйозні проблеми", - сказав Керрі.
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Як повідомляв УНІАН, раніше секретар Державного департаменту США Джон Керрі заявив про продуктивному розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим про Україну і Сирії.
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