Під ГПУ вимагають відставки Шокіна через "чистки" серед слідчих у справі "діамантових прокурорів" (фото)
Біля Генпрокуратури проходить акція на підтримку Давида Сакварелідзе та звільнених слідчих і прокурорів, які вели справу "діамантових прокурорів".
Близько сотні людей пікетують ГПУ із закликами до відставки генпрокурора Віктора Шокіна, передає "Українська правда".
Як повідомляв УНІАН, вранці 24 березня Сакварелідзе заявив, що звільнення слідчих у справі "діамантових прокурорів" тривають. За його словами, семеро співробітників ГПУ, які займалися справою "діамантових прокурорів", вже отримали повідомлення про звільнення.
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У свою чергу у Шокіна запевняють, що заяви заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе про звільнення слідчих у справі "діамантових прокурорів" не відповідають дійсності.
Більше того, заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе, заявив, що у Віктора Шокіна є ділові зв'язки з "діамантовими" прокурорами Корнійцем та Шапакіним. "У нашому провадженні близько 40 корупційних справ, але все якось замкнулось на справі "діамантових" прокурорів. Чому? Бо генпрокурор Віктор Шокін у цій справі виступає як найпалкіший адвокат і захисник Корнійця і Шапакіна. Наближених до нього людей", - заявив Сакварелідзе.