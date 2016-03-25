Під ГПУ вимагають відставки Шокіна через "чистки" серед слідчих у справі "діамантових прокурорів" (фото)

Близько сотні людей пікетують ГПУ із закликами до відставки генпрокурора Віктора Шокіна, передає "Українська правда".

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 березня Сакварелідзе заявив, що звільнення слідчих у справі "діамантових прокурорів" тривають. За його словами, семеро співробітників ГПУ, які займалися справою "діамантових прокурорів", вже отримали повідомлення про звільнення.

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У свою чергу у Шокіна запевняють, що заяви заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе про звільнення слідчих у справі "діамантових прокурорів" не відповідають дійсності.

Більше того, заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе, заявив, що у Віктора Шокіна є ділові зв'язки з "діамантовими" прокурорами Корнійцем та Шапакіним. "У нашому провадженні близько 40 корупційних справ, але все якось замкнулось на справі "діамантових" прокурорів. Чому? Бо генпрокурор Віктор Шокін у цій справі виступає як найпалкіший адвокат і захисник Корнійця і Шапакіна. Наближених до нього людей", - заявив Сакварелідзе.