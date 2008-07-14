З'явився шанс вчасно приготувати до Євро-2012 стадіон у Києві

Найбільш болючим питанням у підготовці до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Польща і Україна вважають облаштування стадіонів у Києві і Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, за словами віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА, було заявлено сьогодні в ході першого засідання Міжурядового українсько-польського комітету з питань підготовки і проведення Євро-2012.

«Найбільш болючими питаннями сторони назвали підготовку стадіонів у Києві і Варшаві», - сказав І.ВАСЮНИК. Водночас він зазначив, що в ході роботи комітету його польська делегація на чолі з прем`єр-міністром країни Дональдом ТУСКОМ запевнила представників України в тому, що стадіон у Варшаві буде зданий до червня 2011 року.

Україна, у свою чергу, за словами І.ВАСЮНИКА, пообіцяла остаточно підготувати стадіон до Чемпіонату до кінця 2010 року. Аргументами для виконання такого плану Україна вважає роботу антикризового штабу з реконструкції НСК «Олімпійський» і те, що це буде не будівництво нового, а реконструкція вже існуючого стадіону.

І.ВАСЮНИК також зазначив, що зноситися буде тільки перший ярус стадіону, другий ярус не чіпатимуть.

Після засідання директор виконавчої дирекції Федерації футболу України Іван Сидоренко оголосив, що роботи по реконструкції НСК Олімпійський в Києві виконає компанія GMP (Німеччина).