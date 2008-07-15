Дружина Зварича звинуватила ЦВК у афері

Дружина депутата Романа Зварича заперечує інформацію, що її фірма "Науково-виробнича фірма "Українські національні інформаційні системи" має намір брати участь у тендерах, що організовуються ЦВК для створення держреєстру виборців.

Про це йдеться в заяві Світлани Зварич.

"Інформація, поширена Ж. Усенко-Чорною на засіданні ЦВК 14 липня 2008 року відносно НВФ "УНІС" не відповідає правді та носить відверто наклепницький характер. НВФ "УНІС" не має наміру брати у тендерах, що "організовуються" ЦВК щодо розробки АІТС "Державний реєстр виборців", - йдеться в заяві.

Зварич також конституювала, "Державний реєстр виборців" створюється незаконно, а його створення "перетворено у аферу".

Вона також відзначила, що президент призупинив дію постанови КМУ щодо створення реєстру, а генпрокуратура винесла припис Центральній виборчій комісії із забороною здійснювати будь-які дії на виконання постанови уряду.

Як відомо, раніше представниця ЦВК Жанна Усенко-Чорна припустила, що Роман Зварич захищає інтереси фірми своєї дружини, яка претендує на участь у створенні реєстру.

"Всі наступні закупівлі, які ЦВК ще повинна здійснити в майбутньому, цікавлять, зокрема, і структуру, яку очолює дружина народного депутата Зварича. Зокрема, йдеться про засоби криптографічного захисту інформації, яка буде створена при введенні реєстру", - пояснила Усенко-Чорна журналістам причину зацікавленості Зварича питаннями, пов`язаними з введенням Держреєстру виборців.

Українська правда