Порошенко попросив Раду Європи направити до РФ місію для моніторингу ситуації з ув’язненими українцями

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Нільсом Муйжнієксом.

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Зазначається, що глава держави закликав комісара РЄ сприяти звільненню української льотчиці Надії Савченко та інших утримуваних в Росії політичних в'язнів.

«Кримінальні переслідування громадян України, які незаконно утримуються в Росії, є політично мотивованими і суперечать загальноприйнятим законодавчим нормам і принципам. Ці справи мають спільні ознаки, що засвідчує існування дуже небезпечної тенденції», - цитує слова Порошенка його прес-служба.

Президент звернувся до Ради Європи з проханням направити до Росії спеціальну місію для здійснення моніторингу ситуації із ув’язненими в РФ громадянами України.

«Маємо використати всі можливості, включаючи направлення спеціальної місії, для контролю за ситуацією з ув’язненими українцями та запровадити інші необхідні механізми, зокрема, моніторинг Росії Європейським комітетом із запобігання тортурам», - зазначив глава держави.

Своєю чергою Муйжнієкс повідомив, що стежить за ситуацією з Савченко та іншими ув’язненим українцями.

Глава держави також проінформував про ситуацію на Донбасі та повідомив про катастрофічну гуманітарну ситуацію, що викликана збройною агресією Російської Федерації проти України. Президент підкреслив, що Росія як держава-окупант несе повну відповідальність за всі порушення прав людини в даному регіоні.

Як повідомляв УНІАН, за даними правозахисників, на території РФ безпідставно, за надуманими, політично вмотивованими обвинуваченнями затримані та притягнуті до кримінальної відповідальності 28 громадян України.